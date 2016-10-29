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На кордоні з Польщею стоять більше 1,3 тисячі авто

Субота, 29 жовтня 2016, 10:21

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 8 ранку суботи перебувало 1370 транспортних засобів.

Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Так, у пропускному пункті "Устилуг" очікувало 250 автомобілів, "Рава-Руська" – 300, "Краковець" – 200, "Ягодин авто" – 190, "Угринів" – 150, "Шегині" – 120, "Грушів" –100, "Смільниця" – 60.

У пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією й Молдовою черг немає.

Українська правда

Теми: Польщакордонавто
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