На границе с Польшей стоят более 1,3 тысячи авто

В пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8 утра субботы находилось 1370 транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Так, в пункте пропуска "Устилуг" ожидало 250 автомобилей, "Рава-Русская" - 300, "Краковец" - 200, "Ягодин авто" - 190, "Угринов" - 150, "Шегини" - 120, "Грушев" -100, "Смильница" - 60.

В пунктах пропуска на границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой очередей нет.

Украинская правда