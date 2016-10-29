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На границе с Польшей стоят более 1,3 тысячи авто

Суббота, 29 октября 2016, 10:21

В пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8 утра субботы находилось 1370 транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Так, в пункте пропуска "Устилуг" ожидало 250 автомобилей, "Рава-Русская" - 300, "Краковец" - 200, "Ягодин авто" - 190, "Угринов" - 150, "Шегини" - 120, "Грушев" -100, "Смильница" - 60.

В пунктах пропуска на границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой очередей нет.

Украинская правда

Темы: Польшаграницаавто
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