Нардеп, який колись продав Rolls-Royce для бійців АТО, тримає $14,7 млн готівкою

Член Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, позафракційний нардеп В'ячеслав Константіновський задекларував 14,7 млн. доларів готівкових коштів, 72,039 тис. грн зарплати та 80,559 тис. грн., які він отримав у якості відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень.

Інформацію про це нардеп розмістив у електронній декларації за 2015 рік.

Згідно з даними декларації, окрім вказаних доходів нардеп отримав 2,609 млн. грн. у вигляді повернення фінансової допомоги. Окрім того нардеп задекларував 6 778 776 грн. та 500 тис. євро готівкою, 880 400 грн., які позичено ТОВ "Українська Панчішна Компанія", 25 938 та 2622 грн, 10855 євро на рахунках у банку "КРЕДІ АГРИКОЛЬ", 10 000 доларів у "Діамантбанку", та дебіторську заборгованість за договором купівлі продажу корпоративних прав на суму 9 706 450 грн "ТОВ "Українська Панчішна Компанія"

Також Константіновський позичив у Віктора Тополова в 2013 році 5 млн. доларів. Людина з таким прізвищем та ім'ям є екс-міністром вугільної промисловості (у 2005-2006 рр) та членом президії "Єдиного центру".

За даними документа, в якому також вказано дружину Юліану Дементьєву, доньку Стефанію та сина Максиміліана (проживає у США), нардеп є власником житлового будинку площею 649 кв м. у н.п. Козин Київської обл, квартири на 84,4 кв. м. у Києві, дачного будинку у н.п. Зазим'я під Києвом на 94 кв. м, 5 гаражів у Києві (18,8, два по 15,7, 17.6 та 17,5 кв.м), трьох земельних ділянок у власності (дві у Козині - 1500 та 647 кв. м, та у Зазим'ї - 500 кв.м). Ще дві земельні ділянки у Козині нардеп орендує - 4500 кв. м та 6831 кв.м.

Дружина нардепа має у власності квартиру на 87,9 кв.м. у Києві, має право на користування земельною ділянкою у Козині на 222 кв.м. та має право на користування апартаментами у Єгипті площею 199 кв. м. (з правом вилучення доходів від нього).

Константіновський є власником 6 годинників Rolex на загальну суму 402 тис. грн., у власності дружини згадані ювелірні вироби, сумочка та одяг на суму 364,8 тис. грн, а також набір сережок та каблучок зі смарагдами та сапфіром, годинника та прикрас з діамантами, вартість яких не вказується. Також задекларовано мисливську зброю AWM 300WM вартістю 236,4 тис. грн.

Нардеп задекларував 3 авто (Toyota Land Cruiser 2006 р.в, Mersedes Benz 2005 р.в., Land Rover 2012 р.в.), та мотоцикл Harley Davidson 2002 р.в. У дружини - BMW 2008 р.в.

Також політик має акції компанії PARSEL INVESTMENTS LIMITED на суму 2,12 млн. грн, та має векселі ТОВ "ДЕЛЬТА ПОІНТ на суму 17,96 млн. грн.

Дружина Константіновського є власницею 50% ТОВ "АГРУЗ".

Також Константіновський входить до керівництва ГО "Громадська організація Київ-Центр".

Українська правда