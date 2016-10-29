Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардеп, який колись продав Rolls-Royce для бійців АТО, тримає $14,7 млн готівкою

Субота, 29 жовтня 2016, 14:32

Член Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, позафракційний нардеп В'ячеслав Константіновський задекларував 14,7 млн. доларів готівкових коштів, 72,039 тис. грн зарплати та 80,559 тис. грн., які він отримав  у якості відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень.

Інформацію про це нардеп розмістив у електронній декларації за 2015 рік. 

Згідно з даними декларації, окрім вказаних доходів нардеп отримав 2,609 млн. грн. у вигляді повернення фінансової допомоги. Окрім того нардеп задекларував 6 778 776 грн. та 500 тис. євро готівкою, 880 400 грн., які позичено ТОВ "Українська Панчішна Компанія", 25 938 та 2622 грн, 10855 євро на рахунках у банку "КРЕДІ АГРИКОЛЬ", 10 000 доларів у  "Діамантбанку", та дебіторську заборгованість за договором купівлі продажу корпоративних прав на суму 9 706 450 грн "ТОВ "Українська Панчішна Компанія"

Також Константіновський позичив у Віктора Тополова в 2013 році 5 млн. доларів. Людина з таким прізвищем та ім'ям є екс-міністром вугільної промисловості (у 2005-2006 рр)  та членом президії "Єдиного центру". 

За даними документа, в якому також вказано дружину Юліану Дементьєву, доньку Стефанію та сина Максиміліана (проживає у США), нардеп є власником житлового будинку площею 649 кв м. у н.п. Козин Київської обл, квартири на 84,4 кв. м. у Києві, дачного будинку у н.п. Зазим'я під Києвом на 94 кв. м, 5 гаражів у Києві (18,8, два по 15,7, 17.6 та 17,5 кв.м), трьох земельних ділянок у власності (дві у Козині - 1500 та 647 кв. м, та у Зазим'ї - 500 кв.м). Ще дві земельні ділянки у Козині нардеп орендує - 4500 кв. м та 6831 кв.м. 

Дружина нардепа має у власності квартиру на 87,9 кв.м. у Києві, має право на користування земельною ділянкою у Козині на 222 кв.м. та має право на користування апартаментами у Єгипті площею 199 кв. м. (з правом вилучення доходів від нього). 

Константіновський є власником 6 годинників Rolex на загальну суму 402 тис. грн., у власності дружини згадані ювелірні вироби, сумочка та одяг на суму 364,8 тис. грн, а також набір сережок та каблучок зі смарагдами та сапфіром, годинника та прикрас з діамантами, вартість яких не вказується. Також задекларовано мисливську зброю  AWM 300WM вартістю 236,4 тис. грн.

Нардеп  задекларував 3 авто (Toyota Land Cruiser 2006 р.в, Mersedes Benz 2005 р.в., Land Rover  2012 р.в.), та мотоцикл Harley Davidson 2002 р.в. У дружини - BMW 2008 р.в.

Також політик має акції компанії PARSEL INVESTMENTS LIMITED на суму 2,12 млн. грн, та має векселі ТОВ "ДЕЛЬТА ПОІНТ на суму 17,96 млн. грн.

Дружина Константіновського є власницею 50% ТОВ "АГРУЗ".  

Також Константіновський входить до керівництва ГО "Громадська організація Київ-Центр".

Українська правда 

"Українська правда" в Threads

Теми: деклараціїВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

Усі новини...
декларації
Євроінтеграція: Посол ЄС радить Україні поновити е-декларування
Обов’язкове декларування можуть повернути вже восени – Арахамія
Як Україна збирається виконувати антикорупційні обіцянки МВФ, щоб отримати транш
Останні новини
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
Усі новини...
Реклама: