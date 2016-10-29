Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко заявила, що родина президента очолює рейдерство

Субота, 29 жовтня 2016, 15:34
Тимошенко заявила, що родина президента очолює рейдерство

Партія "Батьківщина" на з’їзді в суботу висунула понад 4 тисячі кандидатів в депутати і 184 кандидати на посади голів об’єднаних громад на вибори.

Про це повідомила лідер партії Юлія Тимошенко, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Ми проводимо не лише віче, але і з’їзд партії ВО "Батьківщини" щодо висунення гвардії бійців на вибори, що пройдуть 11 і 18 грудня. І ми зобов’язані перемогти", – сказала вона.

Також на Всеукраїнському селянському віче вона висловила переконання, що сьогодні слід спільними зусиллями розробити програму розвитку сімейних ферм в Україні, що дозволить забезпечити країну продуктами харчуваннями та іншими супутніми товарами, а також дати можливість кожній родині в селі жити заможно.

Тимошенко зазначила, що сьогодні у світі утворено понад 570 млн. сімейних фермерських господарств, які виробляють практично всю сільськогосподарську продукцію світу.

За її словами, сьогодні в Україні близько 11 родин володіють "сотнями і тисячами гектарами землі, і очолюють рейдерство".

"Одна із таких родин, мені страшно сказати, кому належить – це наш президент держави", – сказала Тимошенко.

Вона також заявила, що через непрофесіоналізм влади українці за останні два роки доведені до зубожіння та недоїдають.

"Країна, яка має безпрецедентно сильних людей та безпрецедентно сильну землю, останній рік скотилася до того, що відносно світових стандартів харчування людей українці споживають лише частину того, що потрібно для збереження життя. Недоїдають 36% м’яса, 43% плодів та ягід, не доїдають майже 45% молочних продуктів. Ви розумієте, що це таке?! А 57% – не доїдають риби. В аграрній країні люди голодують!" – сказала Тимошенко.

"З людей, з нашого народу викачали все. Через падіння курсу гривні, підвищення тарифів, замороження пенсій та заробітних плат, безмежне збільшення податків родини залишилися без нічого", – зазначила вона.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ТимошенкоБатьківщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

Усі новини...
Тимошенко
Україна та її "якби"
Встигнути до контрнаступу. Посилення Єрмака, ротація в Кабміні, образи депутатів
Лідерка "Батьківщини" Тимошенко початок нового року зустріла у Дубаї – УП
Останні новини
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
Усі новини...
Реклама: