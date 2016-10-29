Тимошенко заявила, що родина президента очолює рейдерство

Партія "Батьківщина" на з’їзді в суботу висунула понад 4 тисячі кандидатів в депутати і 184 кандидати на посади голів об’єднаних громад на вибори.

Про це повідомила лідер партії Юлія Тимошенко, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Ми проводимо не лише віче, але і з’їзд партії ВО "Батьківщини" щодо висунення гвардії бійців на вибори, що пройдуть 11 і 18 грудня. І ми зобов’язані перемогти", – сказала вона.

Також на Всеукраїнському селянському віче вона висловила переконання, що сьогодні слід спільними зусиллями розробити програму розвитку сімейних ферм в Україні, що дозволить забезпечити країну продуктами харчуваннями та іншими супутніми товарами, а також дати можливість кожній родині в селі жити заможно.

Тимошенко зазначила, що сьогодні у світі утворено понад 570 млн. сімейних фермерських господарств, які виробляють практично всю сільськогосподарську продукцію світу.

За її словами, сьогодні в Україні близько 11 родин володіють "сотнями і тисячами гектарами землі, і очолюють рейдерство".

"Одна із таких родин, мені страшно сказати, кому належить – це наш президент держави", – сказала Тимошенко.

Вона також заявила, що через непрофесіоналізм влади українці за останні два роки доведені до зубожіння та недоїдають.

"Країна, яка має безпрецедентно сильних людей та безпрецедентно сильну землю, останній рік скотилася до того, що відносно світових стандартів харчування людей українці споживають лише частину того, що потрібно для збереження життя. Недоїдають 36% м’яса, 43% плодів та ягід, не доїдають майже 45% молочних продуктів. Ви розумієте, що це таке?! А 57% – не доїдають риби. В аграрній країні люди голодують!" – сказала Тимошенко.

"З людей, з нашого народу викачали все. Через падіння курсу гривні, підвищення тарифів, замороження пенсій та заробітних плат, безмежне збільшення податків родини залишилися без нічого", – зазначила вона.

Українська правда