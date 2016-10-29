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Тимошенко заявила, что семья президента возглавляет рейдерство

Суббота, 29 октября 2016, 15:34
Тимошенко заявила, что семья президента возглавляет рейдерство

Партия "Батькивщина" на съезде в субботу выдвинула более 4 тысяч кандидатов в депутаты и 184 кандидата на должности председателей объединенных общин на выборы.

Об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Мы проводим не только вече, но и съезд партии ВО "Батькивщина" по выдвижению гвардии бойцов на выборы, которые пройдут 11 и 18 декабря. И мы обязаны победить", - сказала она.

Также на Всеукраинском крестьянском вече она выразила убеждение, что сегодня следует совместными усилиями разработать программу развития семейных ферм в Украине, что позволит обеспечить страну продуктами питания и другими сопутствующими товарами, а также дать возможность каждой семье в селе жить богато.

Тимошенко отметила, что сегодня в мире создано более 570 млн. семейных фермерских хозяйств, которые производят практически всю сельскохозяйственную продукцию мира.

По ее словам, сегодня в Украине около 11 семей владеют "сотнями и тысячами гектарами земли, и возглавляют рейдерство".

"Одна из таких семей, мне страшно сказать, кому принадлежит - это наш президент государства", - сказала Тимошенко.

Она также заявила, что из-за непрофессионализма власти украинцы за последние два года доведены до нищеты и недоедают.

"Страна, которая имеет беспрецедентно сильных людей и беспрецедентно сильную землю, последний год скатилась до того, что в отношении мировых стандартов питания людей украинцы потребляют только часть того, что нужно для сохранения жизни. Недоедают 36% мяса, 43% плодов и ягод, недоедают почти 45% молочных продуктов. Вы понимаете, что это такое?! А 57% - не доедают рыбы. В аграрной стране люди голодают!" - сказала Тимошенко.

"Из людей, из нашего народа выкачали все. Из-за падения курса гривны, повышения тарифов, замораживания пенсий и заработных плат, безграничного увеличения налогов семьи остались без ничего", - отметила она.

Украинская правда

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Темы: ТимошенкоБатькивщина
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