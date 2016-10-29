Бельгія офіційно підписала угоду про ЗВТ ЄС-Канада
Заступник прем'єра та міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс підписав у суботу, 29 жовтня, угоду щодо згоди своєї країни на укладання договору про зону вільної торгівлі між ЄС та Канадою (CETA).
Про це повідомляє МЗС Бельгії.
Церемонія підписання відбулася в присутності єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрьом, посла Канади в Бельгії Олів'є Ніколоффа та голови бельгійсько-канадської торгової палати Жан-П'єра Танге.
Відео підписання угоди щодо згоди на ЗВТ ЄС-Канада опублікувало у Twitter МЗС Бельгії.
Нагадаємо, прем'єр Канади Джастін Трюдо та президент Європейської ради Дональд Туск повідомили, що Саміт ЄС-Канада, на якому планується підписати угоду про вільну торгівлю, відбудеться у неділю, 30 жовтня.
У п'ятницю, 28 жовтня, парламент Валлонії проголосував за угоду про зону вільної торгівлі між ЄС і Канадою.
28 жовтня посли країн ЄС схвалили пакет документів по угоді про ЗВТ з Канадою і домовилися про проведення письмової процедури щодо прийняття угоди Радою ЄС до півночі п’ятниці.
27 жовтня у Бельгії досягнуто внутрішнього консенсусу щодо угоди про зону вільної торгівлі між ЄС і Канадою.
Раніше повідомлялося, що парламент бельгійського регіону Валлонія вирішив не надавати права уряду Бельгії на підписання угоди про торговельно-економічне співробітництво ЄС і Канади (CETA).
Столичний регіон Брюссель слідом за Валлонією відмовився схвалити ратифікацію угоди про торговельне співробітництво між Євросоюзом і Канадою (CETA).
У понеділок прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель повідомив президента Європейської ради Дональда Туска, що йому поки не вдалося заручитися згодою регіональних влад для підписання торгівельної угоди ЄС-Канада.
Після цього саміт ЄС-Канада, запланований на 27 жовтня і на якому планувалося підписати угоду, був скасований.