Бельгия официально подписала соглашение о ЗСТ ЕС-Канада

Заместитель премьера и министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс подписал в субботу, 29 октября, соглашение о согласии своей страны на заключение договора о зоне свободной торговле между ЕС и Канадой (CETA).

Об этом сообщает МИД Бельгии.

Церемония подписания состоялась в присутствии еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, посла Канады в Бельгии Оливье Николоффа и председателя бельгийско-канадской торговой палаты Жан-Пьера Танге.

Видео подписание соглашения о согласии на ЗСТ ЕС-Канада опубликовало в Twitter МИД Бельгии.