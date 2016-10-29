Мобільна група ДФС потрапила під обстріл на Луганщині, 3 поранених

У суботу в районі населеного пункту Лопаскіно на Луганщині під обстріл російських найманців потрапила мобільна група Державної фіскальної служби, яка несла службу на цьому напрямку.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, під час обстрілу поранення зазнали 3 члени екіпажу групи.

Фантомівці відстежували канал переправлення вантажів через лінію розмежування по річці Сіверський Донець. Вогонь терористи відкрили з протилежного берега річки зі стрілецької зброї та СПГ.

Прикордонний наряд, який ніс службу на броньованому автомобілі неподалік від зазначеного району, отримавши інформацію, відразу вирушив на допомогу. Про дану ситуацію також невідкладно повідомили військовослужбовців Збройних Сил України.

Завдяки спільним скоординованим діям з військовими прикордонники під прикриттям броньованої машини врятували 2 поранених співробітників ДФС та надали першу медичну допомогу, ще одного пораненого евакували військовослужбовці ЗСУ. В даний час всі вони доправлені в шпиталь.

Українська правда