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Мобильная группа ГФС попала под обстрел в Луганской области, 3 раненых

Суббота, 29 октября 2016, 16:59

В субботу в районе населенного пункта Лопаскино Луганской области под обстрел российских наемников попала мобильная группа Государственной фискальной службы, которая несла службу на этом направлении.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, во время обстрела ранения получили 3 члена экипажа группы.

Фантомовцы отслеживали канал переправки грузов через линию разграничения по реке Северский Донец. Огонь террористы открыли с противоположного берега реки из стрелкового оружия и СПГ.

Пограничный наряд, который нес службу на бронированном автомобиле неподалеку от указанного района, получив информацию, сразу отправился на помощь. О данной ситуации также безотлагательно сообщили военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Благодаря совместным скоординированным действиям с военными пограничники под прикрытием бронированной машины спасли 2 раненых сотрудников ГФС и оказали первую медицинскую помощь, еще одного раненого эвакуировали военнослужащие ВСУ. В настоящее время все они доставлены в госпиталь.

Украинская правда

Темы: Луганская область
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