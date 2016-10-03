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Міноборони назвало провокацією Росії заяви про Сущенка

Понеділок, 3 жовтня 2016, 18:23

Міноборони України вважає провокацією арешт Росією українського журналіста Романа Сущенка. Воно заперечує будь-який зв'язок із Сущенком.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України.

"Це вже не перші спроби російських спецслужб виправдати свої злочинні дії під час затримання українських громадян вигадками про неіснуючих диверсантів та шпигунів", - заявили в Міноборони.

У відомстві наголосили, що Сущенко не має до них ніякого відношення.

"Хоча Роман Сущенко не має жодного відношення до Міністерства оборони та Збройних Сил України, оборонне відомство підтримує вимоги всього цивілізованого громадянського суспільства щодо негайного звільнення безпідставно затриманого українського громадянина", - заявили у відомстві.

"Заяви ФСБ РФ щодо належності журналіста Романа Сущенка до підрозділів Головного управління розвідки Міноборони є черговою провокацією", - заявили у Міноборони.

Раніше у Головному управлінні розвідки назвали фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" Роман Сущенко є розвідником головного управління розвідки.

Як відомо, Сущенко - паризький кореспондент видання Укрінформ, прибув до Росії у приватних справах.

У РФ його затримали і звинуватили в шпигунстві. В понеділок ФСБ РФ заявило, що Сущенко - кадровий полковник ГУР, який збирав інформацію, "що є державною таємницею і стосується діяльності Збройних Сил і військ Національної гвардії Росії, витік якої за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави".

Інформація про затримання Сущенка стала відомою завдяки російським правозахисникам, які випадково дізналися про те, що український журналіст утримується в російській в'язниці.

Українська правда

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Теми: політв'язніРосіяМіноборони
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