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Экс-"айдаровец" Мельничук задекларировал 1 триллион гривен наличными

Воскресенье, 30 октября 2016, 01:10

Экс-комбат "Айдара" и народный депутат группы "Воля Народа" Сергей Мельничук задекларировал один триллион гривен наличными (более $38 млрд).

Об этом говорится в его электронной декларации за 2015 год.

При этом следует отметить, что депутатская зарплата за год составила 73 478 гривен.

Также нардеп задекларировал квартиру в Виннице в 65 кв.м и земельный участок в Винницкой области 2450 кв. м.

Кроме того, в е-декларации Мельничука указаны два авто: Jeep Grand Cherokee 1994 года выпуска и ГАЗ 2411 1988 года выпуска.

Члены семьи в декларации не указаны.

Возможно, Мельничук совершил ошибку при заполнении е-декларации, указав триллион гривен, или пошутил таким образом.

Ранее в комментарии журналистам Мельничук заявлял, что намерен задекларировать триллион гривен, чтобы доказать недостатки системы е-декларирования.

По словам Мельничука, у него были эти деньги (триллион гривен).

"Я это задекларирую, чтобы показать, что любой гражданин Украины, а не только олигарх, может задекларировать наличность, которая у него хранилась, и за это потом не будет нести ответственность", - заявил тогда Мельничук.

Напомним, что нардеп Владимир Парасюк указал часы почти за 8 000 гривен, которые, согласно е-декларации ему подарил Святой Николай.

Украинская правда 

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Темы: декларацииАйдар
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