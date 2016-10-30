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АТО: Бойовики били із заборонених мінометів на всіх напрямках

Неділя, 30 жовтня 2016, 05:41

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 53 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку було 28 обстрілів.

"На Маріупольському напрямку відбулось 28 обстрілів. По захисниках Широкіного, Лебединського, Талаківки, Гнутового і Водяного ворог застосовував міномети калібру 120мм, а поблизу Красногорівки та Троїцького - міномети калібру 82мм та ствольну артилерію 122 калібру. В районах Старогнатівки та Мар’їнки обстріли тривали з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї", - відзначили в штабі.

На Донецькому напрямку зафіксовано 15 обстрілів з боку бойовиків.

У районах Верхньоторецька і Світлодарська укріплення сил АТО були обстріляні з кулеметів та стрілецької зброї, а в Артемовому - з мінометів 120 калібру.

У напрямку Авдіївки бойовики били з мінометів обох калібрів, гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, ствольної артилерії калібру 122 мм.

На Луганському напрямку було 10 озброєних провокацій з боку сепаратистів.

Поблизу Станиці Луганської проти українських військових бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, в Богуславському - з гранатометів різних систем і кулеметів, а в Новозванівці - зі стрілецької зброї, гранатометів і мінометів калібру 82 мм.

Теми: АТОДонбас
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