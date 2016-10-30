АТО: Боевики били из запрещенных минометов на всех направлениях

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 53 раза открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении было 28 обстрелов.

"По защитниках Широкино, Лебединского, Талаковки, Гнутово и Водяного враг применял минометы калибра 120 мм, а вблизи Красногоровки и Троицкого - минометы калибра 82 мм и ствольную артиллерию 122 калибра. В районах Старогнатовки и Марьинки обстрелы продолжались из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия", - отметили в штабе.

На Донецком направлении зафиксировано 15 обстрелов со стороны боевиков.

В районах Верхнеторецкого и Светлодарска укрепления сил АТО были обстреляны из пулеметов и стрелкового оружия, а в Артемово - из минометов 120 калибра.

В направлении Авдеевки боевики били из минометов обоих калибров, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, ствольной артиллерии калибра 122 мм.

На Луганском направлении было 10 вооруженных провокаций со стороны сепаратистов.

Вблизи Станицы Луганской против украинских военных боевики вели огонь из стрелкового оружия, в Богуславском - из гранатометов различных систем и пулеметов, а в Новозвановке – из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм.