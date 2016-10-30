Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: Боевики били из запрещенных минометов на всех направлениях

Воскресенье, 30 октября 2016, 05:41

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 53 раза открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении было 28 обстрелов.

"По защитниках Широкино, Лебединского, Талаковки, Гнутово и Водяного враг применял минометы калибра 120 мм, а вблизи Красногоровки и Троицкого - минометы калибра 82 мм и ствольную артиллерию 122 калибра. В районах Старогнатовки и Марьинки обстрелы продолжались из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия", - отметили в штабе.

На Донецком направлении зафиксировано 15 обстрелов со стороны боевиков.

В районах Верхнеторецкого и Светлодарска укрепления сил АТО были обстреляны из пулеметов и стрелкового оружия, а в Артемово - из минометов 120 калибра.

В направлении Авдеевки боевики били из минометов обоих калибров, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, ствольной артиллерии калибра 122 мм.

На Луганском направлении было 10 вооруженных провокаций со стороны сепаратистов.

 Вблизи Станицы Луганской против украинских военных боевики вели огонь из стрелкового оружия, в Богуславском - из гранатометов различных систем и пулеметов, а в Новозвановке – из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
Все новости...
Реклама: