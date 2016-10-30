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США вивозять родини дипломатів зі Стамбула

Неділя, 30 жовтня 2016, 11:45

Держдепартамент США наказав родинам співробітників свого консульства у Стамбулі залишити місто.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу.

Зокрема, йдеться про "рішення наказати членам родин співробітників консульства у Стамбулі залишити місто".

"Державний департамент прийняв таке рішення на основі інформації про те, що екстремістські групи готують у Стамбулі напади на громадян США, які там мешкають чи приїхали на короткий час" - йдеться у повідомленні.

При цьому генеральне консульство США у Стамбулі продовжить свою роботу.

Тижнем раніше США попередили своїх громадян про потенційну небезпеку терактів або спроб викрадення іноземців у Стамбулі, а також рекомендували не відвідувати південно-східні регіони Туреччини. 

Європейська правда

Теми: СШАТуреччинаМЗС
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