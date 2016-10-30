США вывозят семьи дипломатов из Стамбула
Воскресенье, 30 октября 2016, 11:45
Госдепартамент США приказал семьям сотрудников своего консульства в Стамбуле покинуть город.
Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.
В частности, речь идет о "решение приказать членам семей сотрудников консульства в Стамбуле покинуть город".
"Государственный департамент принял такое решение на основе информации о том, что экстремистские группы готовят в Стамбуле нападения на граждан США, которые там живут или приехали на короткое время", - говорится в сообщении.
При этом генеральное консульство США в Стамбуле продолжит свою работу.
Неделей ранее США предупредили своих граждан о потенциальной опасности терактов или попыток похищения иностранцев в Стамбуле, а также рекомендовали не посещать юго-восточные регионы Турции.