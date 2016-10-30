США вывозят семьи дипломатов из Стамбула

Госдепартамент США приказал семьям сотрудников своего консульства в Стамбуле покинуть город.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.

В частности, речь идет о "решение приказать членам семей сотрудников консульства в Стамбуле покинуть город".

"Государственный департамент принял такое решение на основе информации о том, что экстремистские группы готовят в Стамбуле нападения на граждан США, которые там живут или приехали на короткое время", - говорится в сообщении.

При этом генеральное консульство США в Стамбуле продолжит свою работу.

Неделей ранее США предупредили своих граждан о потенциальной опасности терактов или попыток похищения иностранцев в Стамбуле, а также рекомендовали не посещать юго-восточные регионы Турции.

Европейская правда