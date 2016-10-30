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Поранені учасники АТО візьмуть участь у марафоні в США

Неділя, 30 жовтня 2016, 12:12

Поранені учасники АТО візьмуть участь у 41-му Марафоні морської піхоти США 30 жовтня 2016 року у Вашингтоні.

Як повідомляє прес-служба посольства України в США, в посольстві пройшла зустріч із командою поранених учасників АТО, які візьмуть участь у марафоні.

У заході взяли участь представники Морської піхоти США, американсько-британського благодійного фонду Allied Forces Foundation, волонтерських груп української громади в США, команда поранених військовослужбовців Збройних Сил Грузії та журналісти.

На зустріч з учасниками марафону прибули також ветерани АТО, які перебувають на лікуванні в американських медичних закладах у Вашингтоні, Чикаго та Філадельфії.

 
 

Посол України в США Валерій Чалий привітав українських воїнів та висловив подяку усім організаціям та волонтерським групам, які допомагали в організації цієї поїздки.

Президент фонду Allied Forces Foundation Стюарт Тейлор відмітив, що участь українських та грузинських поранених у марафоні демонструє силу духу та волю військових цих країн у протистоянні зовнішньому агресору.

Українська правда

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