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Раненые участники АТО примут участие в марафоне в США

Воскресенье, 30 октября 2016, 12:12

Раненые участники АТО примут участие в 41-м Марафоне морской пехоты США 30 октября 2016 года в Вашингтоне.

Как сообщает пресс-служба посольства Украины в США, в посольстве прошла встреча с командой раненых участников АТО, которые примут участие в марафоне.

В мероприятии приняли участие представители Морской пехоты США, американо-британского благотворительного фонда Allied Forces Foundation, волонтерских групп украинского общества в США, команда раненых военнослужащих Вооруженных Сил Грузии и журналисты.

На встречу с участниками марафона прибыли также ветераны АТО, которые находятся на лечении в американских медицинских учреждениях в Вашингтоне, Чикаго и Филадельфии.

 
 

Посол Украины в США Валерий Чалый поздравил украинских воинов и выразил благодарность всем организациям и волонтерским группам, которые помогали в организации этой поездки.

Президент фонда Allied Forces Foundation Стюарт Тейлор отметил, что участие украинских и грузинских раненых в марафоне демонстрирует силу духа и волю военных этих стран в противостоянии внешнему агрессору.

Украинская правда

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