У США протестували проти концертів піаніста з РФ, що підтримав анексію Крима

У США - Бостоні і Нью-Йорку - відбулися акції протесту біля концертних залів, де виступав російський піаніст Денис Мацуєв.

Як повідомляє Радіо Свобода, у Нью-Йорку група активістів Signerbusters пікетувала Карнегі Хол. У Бостоні - група Arts Against Aggression у консерваторії провела інсталяцію Putin & Matsuev house of horrors у стилістиці Хеллоуїна.

Організатори заявили, що хочуть поставити перед американськими концертними організаціями питання етичності подальшої співпраці з російськими діячами мистецтва, "підтримують агресивний і репресивний режим президента Володимира Путіна".

За словами учасників акції, кілька глядачів, які прийшли на концерт, вирішили не ходити на виступ.

У червні 2017 року акціями протесту активісти планують зустріти радянського і російського диригента Володимира Співакова.

ПИКЕТ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Акция в Бостоне

Як відомо, у березні 2014 року після анексії Криму Росією понад 80 російських діячів культури підписали колективний лист "на підтримку позиції президента Володимира Путіна по Україні і Криму". Лист серед інших підписали Мацуєв і Співаков. Наразі під листом стоїть понад 500 підписів.