В США протестовали против концертов пианиста из РФ, поддержавшего аннексию Крыма

В США - Бостоне и Нью-Йорке - прошли акция протеста у концертных залов, где выступал российский пианист Денис Мацуев.

Как сообщает Радио Свобода, в Нью-Йорке группа активистов Signerbusters пикетировала Карнеги Холл. В Бостоне – группа Arts Against Aggression у консерватории провела инсталляцию Putin & Matsuev house of horrors в стилистике Хэллоуина.

Организаторы заявили, что хотят поставить перед американскими концертными организациями вопрос этичности дальнейшего сотрудничества с российскими деятелями искусства, "поддерживающими агрессивный и репрессивный режим президента Владимира Путина".

По словам участников акции, несколько зрителей, пришедших на концерт, решили не ходить на выступление.

В июне 2017 года акциями протеста активисты планируют встретить советского и российского дирижера Владимира Спивакова.

ПИКЕТ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Акция в Бостоне

Как известно, в марте 2014 года после аннексии Крыма Россией более 80 российских деятелей культуры подписали коллективное письмо "в поддержку позиции президента Владимира Путина по Украине и Крыму". Письмо среди прочих подписали Мацуев и Спиваков. В настоящее время под письмом стоит более 500 подписей.