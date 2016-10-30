Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські воїни АТО після поранень пробігли 10 км на марафоні в США

Неділя, 30 жовтня 2016, 19:35

Українські воїни АТО, які пройшли курс реабілітації після поранень – Вадим Свириденко, Вадим Мазніченко, Дмитро Фесенко і Павло Степанов – успішно подолали 10-кілометрову дистанцію 41-го Марафону Морської піхоти США.

 
Всі фото - Укрінформ

Цього року забіг проходив у Арлінгтоні – передмісті американської столиці, де розташована головна будівля Міністерства оборони США.

 

Як передає "Укрінформ", українці стартували біля комплексу Пентагону о 9.15 ранку (за часом Вашингтона) разом з тисячами інших учасників забігу.

 

Форма української команди, до якої крім воїнів АТО також увійшли інші українські представники, мала національні кольори.

 

Фініш був встановлений біля пам'ятника морським піхотинцям "Iwo Jima", загиблим у всіх збройних конфліктах.

 

Четверо українських військових, які проходили реабілітацію після поранень у зоні АТО, були відібрані з-поміж 60 претендентів для участі у забігу 41-го Марафону Морської піхоти США. Вони прилетіли до Вашингтона в середу, 26 жовтня. Протягом кількох днів українці тренувалися на базі Морської піхоти США "Квантіко" біля Вашингтона.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Останні новини
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
Усі новини...
Реклама: