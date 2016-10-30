Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские воины АТО после ранений пробежали 10 км на марафоне в США

Воскресенье, 30 октября 2016, 19:35

Украинские воины АТО, которые прошли курс реабилитации после ранений - Вадим Свириденко, Вадим Мазниченко, Дмитрий Фесенко и Павел Степанов - успешно преодолели 10-километровую дистанцию 41-го Марафона Морской пехоты США.

 
Все фото - Укринформ

В этом году забег проходил в Арлингтоне - пригороде американской столицы, где расположено главное здание Министерства обороны США.

 

Как передает "Укринформ", украинцы стартовали у комплекса Пентагона в 9.15 утра (по времени Вашингтона) вместе с тысячами других участников забега.

 

Форма украинской команды, в которую кроме воинов АТО также вошли другие украинские представители, имела национальные цвета.

 

Финиш был установлен возле памятника морским пехотинцам "Iwo Jima", погибшим во всех вооруженных конфликтах.

 

Четверо украинских военных, которые проходили реабилитацию после ранений в зоне АТО, были отобраны среди 60 претендентов для участия в забеге 41-го Марафона Морской пехоты США. Они прилетели в Вашингтон в среду, 26 октября. В течение нескольких дней украинцы тренировались на базе Морской пехоты США "Квантико" возле Вашингтона.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Последние новости
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон в целом
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
Все новости...
Реклама: