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Черги на пунктах пропуску у напрямку Польщі не зникають

Неділя, 30 жовтня 2016, 22:55

На кордоні з Польщею у чергах до пунктів пропуску станом на 22:00 30 жовтня - 720 авто.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Найбільші черги зафіксовано у пунктах пропуску "Краковець" - 250, "Устилуг" - 200, і "Рава-Руська" - 150 автомобілів.

Перед  ПП "Угринів" - 70 автомобілів, перед ПП "Ягодин авто" - 50.

У пунктах пропуску "Шегині", "Грушів" і "Смільниця" черг немає. Також черги не зафіксовано у пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною і Румунією.

Українська правда

Теми: кордонПольща
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