Черги на пунктах пропуску у напрямку Польщі не зникають

На кордоні з Польщею у чергах до пунктів пропуску станом на 22:00 30 жовтня - 720 авто.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Найбільші черги зафіксовано у пунктах пропуску "Краковець" - 250, "Устилуг" - 200, і "Рава-Руська" - 150 автомобілів.

Перед ПП "Угринів" - 70 автомобілів, перед ПП "Ягодин авто" - 50.

У пунктах пропуску "Шегині", "Грушів" і "Смільниця" черг немає. Також черги не зафіксовано у пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною і Румунією.

Українська правда