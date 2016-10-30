Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Очереди на пунктах пропуска с Польшей не исчезают

Воскресенье, 30 октября 2016, 22:55

На границе с Польшей в очередях к пунктам пропуска по состоянию на 22:00 30 октября - 720 авто.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Самые большие очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Краковец" - 250, "Устилуг" - 200, и  "Рава-Русская" - 150 автомобилей.

На ПП "Угринов" - 70 автомобилей, перед ПП "Ягодин авто" - 50.

В пунктах пропуска "Шегини", "Грушив" и "Смильница" очередей нет. Также очереди не зафиксированы в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.

Украинская правда

Темы: границаПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
граница
Враг в июне втрое усилил обстрелы северных границ Украины
Минные поля и траншеи: Украина делает северную границу непроходимой – Наев
Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной
Последние новости
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон в целом
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
Все новости...
Реклама: