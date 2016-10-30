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Росія відправила до Сирії підводні човни – ЗМІ

Неділя, 30 жовтня 2016, 23:35

Три бойові підводні човни, озброєні крилатими ракетами приєдналися до російського військово-морського угрупування біля берегів Сирії.

Про це пише УНІАН з посиланням на The Sunday Times.

Королівський військово-морський флот і НАТО відстежують пересування двох атомних підводних човнів класу "Акула" і дизель-електричної класу "Кіло", які минулого тижня увійшли в північну Атлантику з портів в районі Мурманська. Вони також приєдналися до групи "Адмірала Кузнєцова".

Є ризик, що субмарини озброєні крилатими ракетами "Калібр", які можуть бути використані для нищівного удару по Алеппо.

Раніше, до берегів Сирії з РФ вирушив важкий авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" Північного флоту РФ і важкий атомний ракетний крейсер "Петро Великий" у супроводі бойових кораблів.

Військовий експерт, генерал-полковник у відставці Леонід Івашов повідомив, що Росія значно посилює військову присутність біля берегів Сирії, направляючи в Середземне море "Адмірала Кузнєцова".

За його словами, Москва вперше у новітній історії планує застосовувати палубну авіацію не в ході навчань, а у бойовій обстановці.

Теми: РосіяСирія
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