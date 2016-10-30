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Россия отправила в Сирию подводные лодки - СМИ

Воскресенье, 30 октября 2016, 23:35

Три боевые подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами присоединились к российской военно-морской группировке у берегов Сирии.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на The Sunday Times.

Королевский военно-морской флот и НАТО отслеживают передвижения двух атомных подводных лодок класса "Акула" и дизель-электрической класса "Кило", которые на прошлой неделе вошли в северную Атлантику из портов в районе Мурманска. Они также присоединились к группе "Адмирала Кузнецова".

Есть риск, что субмарины вооружены крылатыми ракетами "Калибр", которые могут быть использованы для сокрушительного удара по Алеппо.

Ранее, к берегам Сирии из РФ отправился тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" Северного флота РФ и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в сопровождении боевых кораблей.

Военный эксперт, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов сообщил, что Россия значительно усиливает военное присутствие у берегов Сирии, направляя в Средиземное море "Адмирала Кузнецова".

По его словам, Москва впервые в новейшей истории планирует применять палубную авиацию не в ходе учений, а в боевой обстановке.

Темы: РосcияСирия
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