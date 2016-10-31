Керрі сподівається почати переговори щодо Сирії у найближчі місяці

Переговори, що стосуються політичного врегулювання ситуації в Сирії, можуть бути розпочаті впродовж наступних місяців.

Таке сподівання висловив у неділю держсекретар США Джон Керрі, передає Укрінформ.

"Я сподіваюся, впродовж найближчих двох-двох з половиною місяців ми зможемо знайти спосіб фактично сісти за стіл переговорів та розпочати легітимну й давно назрілу розмову (щодо Сирії. – Ред)", - зауважив глава Держдепартаменту США під час виступу в місті Тіпперері (Ірландія).

Він наголосив, що американська сторона відпрацьовує це питання щодня, намагаючись знайти спосіб розв'язання гуманітарної катастрофи в Алеппо та завершення самої війни. При цьому Керрі підкреслив, що робота відбувається на багатосторонній основі, в тому числі з Росією, Іраном, Саудівською Аравією, Туреччиною, Катаром та іншими сторонами, "щоб знайти спосіб спробувати зменшити насильство та рухатися в напрямку переговорів".

При цьому Керрі висловив впевненість, що досягти позитивного результату цілком можливо. "За умови, якщо росіяни та іранці, а також сам режим будуть готові прийняти розумний підхід, розроблений всіма сторонами – всіма іншими сторонами – у надії бути спроможними рухатися до цих політичних переговорів", - уточнив держсекретар США.

Він підкреслив, що не збирається зупинятися ні на мить, бо інакше продовжаться щоденні бомбардування мирних жителів, дітей, шкіл та лікарень.

Керрі наголосив, що вважає основною своєю відповідальністю потребу "підштовхнути процес уперед".