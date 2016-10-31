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Керри надеется начать переговоры по Сирии в ближайшие месяцы

Понедельник, 31 октября 2016, 00:05

Переговоры, касающиеся политического урегулирования ситуации в Сирии, могут быть начаты в течение следующих месяцев.

Такую надежду выразил в воскресенье госсекретарь США Джон Керри, передает Укринформ.

"Я надеюсь, в течение ближайших двух-двух с половиной месяцев мы сможем найти способ фактически сесть за стол переговоров и начать легитимный и давно назревший разговор (по Сирии. - Ред)", - отметил глава Госдепартамента США во время выступления в городе Типперэри (Ирландия ).

Он отметил, что американская сторона отрабатывает этот вопрос ежедневно, пытаясь найти способ решения гуманитарной катастрофы в Алеппо и завершения самой войны. При этом Керри подчеркнул, что работа идет на многосторонней основе, в том числе с Россией, Ираном, Саудовской Аравией, Турцией, Катаром и другими сторонами, "чтобы найти способ попытаться уменьшить насилие и двигаться в направлении переговоров".

При этом Керри выразил уверенность, что добиться положительного результата вполне возможно.

"При условии, если россияне и иранцы, а также сам режим будут готовы принять разумный подход, разработанный всеми сторонами - всеми другими сторонами - в надежде быть способными двигаться к этим политическим переговорам", - уточнил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что не собирается останавливаться ни на минуту, иначе продолжатся ежедневные бомбардировки мирных жителей, детей, школ и больниц.

Керри подчеркнул, что считает основной своей ответственностью потребность "подтолкнуть процесс вперед".

Темы: СирияСША
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