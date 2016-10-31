Охендовський живе на зарплату, у його дружини мільйонні доходи

Голова ЦВК Михайло Охендовський отримав за рік 310 тисяч грн зарплати, має 205 тисяч грн готівкою і 43 долари на банківському рахунку, натомість його дружина в минулому році заробила 1 млн 357 тисяч грн і тримає готівкою 125 тис доларів і 200 тисяч гривень.

Такі дані містяться у електронній декларації Охендовського.

Доходи Охендовського складалися з зарплати у Центральній виборчій комісії – 310 тисяч грн і 463 грн доходів за відсотками від внеску в банку.

Водночас дружина Охендовського Катерина у 2015 році отримала "дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю" 1 млн. 357 тисяч грн.

Згідно із декларацією, Катерина Охендовська є кінцевим бенефіціарним власником медіапорталу "Славпіпл".

Родина Охендовського не має квартир, але зареєстрована у київській квартирі матері голови ЦВК Марії Охендовської (площа 54 кв. м).

Проживає родина у Горенці, у домоволодінні (тобто два чи більше будинків із прилеглими будівлями) площею 240,33 кв. м, яким на 66,67% володіє дружина голови ЦВК Катерина. При цьому 120,16 кв м житла там вона придбала у вересні 1994 року, ще стільки ж – у квітні 2004 року. Власницею решти 33,33% домоволодіння є Олена Архипова.

Катерина Охендовська також є власницею 66,67% від двох земельних ділянок площею 489 кв. м кожна (придбані у жовтні 2003 року та в квітні 2004 року), рештою цієї землі володіє Олена Архипова. Родина Охендовського проживає на земельній ділянці сукупною площею 978 кв. м.

Речник ЦВК уточнив УП, що йдеться про одне домоволодіння, в якому два будинки, й одну земельну ділянку, якими на дві третини володіє дружина Охендовського, а ще третиною – теща.

Сам Михайло Охендовський, згідно з e-декларацією, із нерухомості володіє лише підземною автостоянкою на площі 14,2 кв. м, придбаною в травні 2001 року за 11 920 грн.

Голова ЦВК й його дружина користуються автомобілем Lexus LX 570 2008 року випуску, який належить Михайлу Охендовському.

Катерина Охендовська також їздить на Nissan Qashqai 2011 року випуску, яким володіє Олена Архипова.

Крім того, голова ЦВК задекларував наручний годинник Time Zone 1 і мисливський карабін із оптичним прицілом Remington 40-XB, а його дружина – ювелірні вироби, картини й ікони. Вартість цих цінностей не вказана.

Як відомо, голова ЦВК Михайло Охендовський, який був обраний до комісії за квотою партії колишнього президента Віктор Януковича, є фігурантом справи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

*У новині виправлено інформацію про нерухомість та готівкові кошти родини голови ЦВК.