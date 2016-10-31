Охендовский живет на зарплату, у его жены миллионные доходы

Глава ЦИК Михаил Охендовский получил за год 310 тыс грн зарплаты, имеет 205 тыс грн наличными и 43 доллара на банковском счете, зато его жена в прошлом году заработала 1 млн 357 тыс грн и держит наличными 125 тыс долларов и 200 тыс гривен.

Такие данные содержатся в электронной декларации Охендовского.

Доходы Охендовского состояли из зарплаты в Центральной избирательной комиссии - 310 000 грн и 463 грн доходов по процентам от банковского вклада.

В то же время жена Охендовского Екатерина в 2015 году получила "доход от занятия независимой профессиональной деятельностью" 1 млн. 357 000 грн.

Согласно декларации, Екатерина Охендовская является конечным бенефициарным владельцем медиапортала "Славпипл".

Семья Охендовского не имеет квартир, но зарегистрирована в киевской квартире матери главы ЦИК Марии Охендовской (площадь 54 кв. м).

Проживает семья в Горенке, в домовладении (то есть два или больше домов с прилегающими строениями) площадью 240,33 кв. м, которым на 66,67% владеет жена главы ЦИК Екатерина. При этом 120,16 кв м жилья там она приобрела в сентябре 1994 года, еще столько же – в апреле 2004 года. Владельцем остальных 33,33% домовладения является Елена Архипова.

Екатерина Охендовская также является собственницей 66,67% от двух земельных участков площадью 489 кв. м каждый (приобретенные в октябре 2003 года и в апреле 2004 года), остальной частью этой земли владеет Елена Архипова. Семья Охендовского проживает на земельном участке совокупной площадью 978 кв. м.

Пресс-секретарь ЦИК уточнил УП, что речь идет об одном домовладении, в котором два дома, и одном земельном участке, которыми на две трети владеет жена Охендовского, а еще третью – теща.

Сам Михаил Охендовский, согласно e-декларации, из недвижимости владеет лишь подземной автостоянкой на площади 14,2 кв. м, приобретенной в мае 2001 года за 11 920 грн.

Глава ЦИК и его жена пользуются автомобилем Lexus LX 570 2008 года выпуска, который принадлежит Михаилу Охендовскому.

Екатерина Охендовская также ездит на Nissan Qashqai 2011 года выпуска, которым владеет Елена Архипова.

Кроме того, глава ЦИК задекларировал наручные часы Time Zone 1 и охотничий карабин с оптическим прицелом Remington 40-XB, а его жена – ювелирные изделия, картины и иконы. Стоимость этих ценностей не указана.

Как известно, глава ЦИК Михаил Охендовский, который был избран в комиссию по квоте партии бывшего президента Виктора Януковича, является фигурантом дела "черной бухгалтерии" Партии регионов.

*В новости исправлена информация о недвижимости и наличке семьи главы ЦИК.