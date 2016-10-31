Вибори у Грузії закінчилися з явкою у 37,5 відсотка

Явка під час другого туру парламентських виборів у Грузії, який відбувся в неділю, 30 жовтня, становила 37,5 відсотка.

Про це пише DW.com.

У голосуванні узяли участь понад 929 тисяч виборців, повідомила речниця Центральної виборчої комісії (ЦВК) країни Анна Мікеладзе. За її словами, вибори відбулися у спокійній атмосфері. До окружних виборчкомів за день надійшла 131 скарга переважно процедурного змісту, додала речниця грузинської ЦВК.

Оголошення попередніх результатів виборів очікується в понеділок.

Натомість у партії влади "Грузинська мрія" попередньо оголосили про перемогу кандидатів від цієї політичної сили.

Кандидати від "Грузинської мрії" брали участь у виборах у 49 з 50 одномандатних округів. У 44 округах їм протистояли кандидати від опозиційної партії "Єдиний національних рух", яку пов'язують із Міхеілом Саакашвілі.

8 жовтня правляча партія "Грузинська мрія" на виборах за пропорційною системою набрала 48,67% голосів виборців, а опозиційна партія "Єдиний національний рух" Міхеїла Саакашвілі - 27,11% голосів.

П'ятивідсотковий бар'єр подолала також антиєвропейська (і, на думку багатьох спостерігачів, проросійська) партія "Альянс патріотів Грузії" – у неї 5,01%.