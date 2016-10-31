Выборы в Грузии закончились с явкой в ​​37,5 процента

Явка во втором туре парламентских выборов в Грузии, который состоялся в воскресенье, 30 октября, составила 37,5 процента.

Об этом пишет DW.com.

В голосовании приняли участие более 929 000 избирателей, сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Анна Микеладзе. По ее словам, выборы прошли в спокойной атмосфере. В окружные избиркомы за день поступила 131 жалоба преимущественно процедурного содержания, добавила пресс-секретарь грузинской ЦИК.

Объявление предварительных результатов выборов ожидается в понедельник.

При этом в партии власти "Грузинская мечта" предварительно объявили о победе кандидатов от этой политической силы.

Кандидаты от "Грузинской мечты" принимали участие в выборах в 49 из 50 одномандатных округов. В 44 округах им противостояли кандидаты от оппозиционной партии "Единое национальное движение", которую связывают с Михеилом Саакашвили.

8 октября правящая партия "Грузинская мечта" на выборах по пропорциональной системе набрала 48,67% голосов избирателей, а оппозиционная партия "Единое национальное движение" Михеила Саакашвили - 27,11% голосов.

Пятипроцентный барьер преодолела также антиевропейская (и, по мнению многих наблюдателей, пророссийская) партия "Альянс патриотов Грузии" – у нее 5,01%.