За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 8 поранено – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, 8 зазнали поранень.

Про це на брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За добу внаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще вісім отримали поранення", – сказав полковник.

За словами Лисенка, 1 військовий загинув під час бойового зіткнення у Верхньоторецькому на Донеччині.

Всі поранені постраждали внаслідок ворожих обстрілів: 4 бійців поранено в Авдіївці, 1 – позиція "шахта Бутівка", 1 – Верхньоторецьке, 2 – в Луганському.

Валентина Романенко, УП