За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 8 ранены – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, 8 получили ранения.



Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За сутки в результате активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще восемь получили ранения", – сказал полковник.



По словам Лысенко, 1 военный погиб во время боевого столкновения в Верхнеторецком в Донецкой области.

Все раненые пострадали в результате вражеских обстрелов: 4 ранены в Авдеевке, 1 - позиция "шахта Бутовка", 1 - Верхнеторецкое, 2 - в Луганском.

Валентина Романенко, УП