Хомутиннік розповів, чому в його декларації немає літака

Нардеп, лідер депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік стверджує, що літак, яким він користується, записаний на компанію "Sandgate".

В коментарі "Українській правді" він розповів, що є кінцевим бенефіціаром цієї компанії.

"Зрозуміло, що літак в графі транспортні засоби, де мопед, автомобіль чи ще щось, то не ставиться", - зазначив він.

"Якщо є літак, то він на компаніях. Що стосується нашого випадку, то він на одній з фірм, які були мною задекларовані, де я кінцевий бенефіціар", - пояснив Хомутиннік.

"Це Компанія "Sandgate", на ній літак. Він отриманий в довгостроковий лізинг і відповідно компанія виплачує кошти за лізинг", - додав він.

Як відомо, Хомутиннік задекларував 30 компаній, з яких 9 зареєстровані на Кіпрі, Віргінських і Кайманових островах, 6 автомобілів, кілька земельних ділянок, картини, скульптури, годинники, телевізори, зброю.

Раніше "Схеми" повідомили, що журналісти помітили лідера депутатської групи "Відродження" Віталія Хомутинніка і його колегу Валерія Писаренка в компанії російського підприємця Павла Фукса на виході з VIP-терміналу аеропорту "Київ". Вони прибули на літаку Gulfstream G280 з бортовим номером VP-CVH. Коштує такий літак близько 25 млн доларів. У декларації літака немає.

Роман Кравець, УП