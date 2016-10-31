Хомутынник рассказал, почему в его декларации нет самолета

Нардеп, лидер депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник утверждает, что самолет, которым он пользуется, записанный на компанию "Sandgate".

В комментарии "Украинской правде" он рассказал, что является конечным бенефициаром этой компании.

"Понятно, что самолет в графе транспортные средства, где мопед, автомобиль или что-то, то не ставится", - отметил он.

"Если есть самолет, то он на компаниях. Что касается нашего случая, то он на одной из фирм, которые были мной задекларированы, где я конечный бенефициар", - пояснил Хомутынник.

"Это Компания "Sandgate", на ней самолет. Он получен в долгосрочный лизинг и соответственно компания выплачивает деньги за лизинг", - добавил он.

Как известно, Хомутынник задекларировал 30 компаний, из которых 9 зарегистрированные на Кипре, Виргинских и Каймановых островах, 6 автомобилей, несколько земельных участков, картины, скульптуры, часы, телевизоры, оружие.

Ранее "Схемы" сообщили, что журналисты заметили лидера депутатской группы "Видродження" Виталия Хомутынника и его коллегу Валерия Писаренко в компании российского предпринимателя Павла Фукса на выходе из VIP-терминала аэропорта "Киев".

Они прибыли на самолете Gulfstream G280 с бортовым номером VP-CVH. Стоит такой самолет около 25 млн долларов. В декларации самолета нет.

Роман Кравец, УП