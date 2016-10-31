Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головний люстратор Козаченко позичила комусь 4,7 млн гривень

Понеділок, 31 жовтня 2016, 12:31

Директору департаменту Мін'юсту з питань люстрації Тетяні Козаченко у 2015 році хтось був винен 4,7 млн гривень.

Це вказано у її електронній декларації.

Разом зі своїм чоловіком Віталієм вона тримала на банківських рахунках 37,5 тисяч грн та 1840 євро. Готівкою вона тримала 40 тисяч гривень, 14 тисяч доларів та 8000 євро.

Подружжя володіє трьома квартирами в Києві площею 178, 71, 93 квадратних метра, будинком в селі Красне Перше в Обухівському районі під Києвом площею майже 500 квадратів, двома земельними ділянками у тому ж селі площею 1500 і 1200 квадрата і машиномісцем в Києві площею 20,7 квадрата.

Козаченко їздить на позашляховику BMW X6 2011 року випуску, а її чоловік – на BMW 730i 2011 року.

Чоловік Козаченко є кінцевим бенефіціаром компанії "Едссон Україна" і володіє там часткою в 40% на суму 400 000 гривень.

За основним місцем роботи Козаченко отримала 129 390 гривень, у вигляді страхових виплат – 52 661 гривню, у вигляді соцвиплат – 11 463 гривні, покриття витрат на участь у заходах від "Громадського люстраційного комітету" – 7110 грн, гонорари від громадянина Дмитра Лошакова – 560 000 гривень і від громадянки Галини Бойко – 150 000 гривень.

Її чоловік заробив у своїй компанії 84 828 гривень.

Українська правда

Теми: деклараціїМін'юстлюстрація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
декларації
Життя та напівсмерть електронного декларування в п'яти історіях
Євроінтеграція: Посол ЄС радить Україні поновити е-декларування
Обов’язкове декларування можуть повернути вже восени – Арахамія
Останні новини
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
оновлено, відеоРФ обстріляла Херсон: удар спалив людину в автівці, ще одна загинула на вулиці
Усі новини...
Реклама: