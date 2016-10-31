Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главный люстратор Козаченко одолжила кому-то 4,7 млн гривен

Понедельник, 31 октября 2016, 12:31

Директору департамента Минюста по вопросам люстрации Татьяне Козаченко в 2015 году кто-то был должен 4,7 млн гривен.

Это указано в ее электронной декларации.

Вместе со своим мужем Виталием она держала на банковских счетах 37,5 тысяч грн и 1840 евро. Наличными она держала 40 тысяч гривен, 14 тысяч долларов и 8000 евро.

Супруги владеют тремя квартирами в Киеве площадью 178, 71, 93 квадратных метра, домом в селе Красное Первое в Обуховском районе под Киевом площадью почти 500 квадратов, двумя земельными участками в том же селе площадью 1500 и 1200 квадрата и машиноместом в Киеве площадью 20,7 квадрата.

Козаченко ездит на внедорожнике BMW X6 2011 года выпуска, а ее муж – на BMW 730i 2011 года.

Муж Козаченко является конечным бенефициаром компании "Едссон Украина" и владеет там долей в 40% на сумму 400 000 гривен.

По основному месту работы Козаченко получила 129 390 гривен, в виде страховых выплат – 52 661 гривну, в виде соцвыплат – 11 463 гривны, покрытие расходов на участие в мероприятиях от "Общественного люстрационного комитета" – 7110 грн, гонорары от гражданина Дмитрия Лошакова – 560 000 гривен и от гражданки Галины Бойко – 150 000 гривен.

Ее муж заработал в своей компании 84 828 гривен.

Украинская правда

Темы: декларацииМинюстлюстрация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
декларации
Жизнь и полусмерть электронного декларирования в пяти историях
Евроинтеграция: посол ЕС советует Украине возобновить е-декларирование
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Последние новости
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон в целом
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
Все новости...
Реклама: