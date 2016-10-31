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Ляшко розповів, що робив у п'ятизірковому готелі в Парижі

Понеділок, 31 жовтня 2016, 13:03

Лідер фракції "Радикальна партія" Олег Ляшко, перебуваючи у Парижі в рамках конференції "Діалог Жана Моне" щодо реформування Верховної Ради, відвідав ресторан в одному з найдорожчих готелів у світі.

Про це він сказав "Українській правді".

Власні джерела УП повідомили, що 29 жовтня Ляшка бачили в холлі готелю "Георг 5". Лідер радикалів каже, що його туди "запросили друзі на чай".

"Я заходив туди чай пити разом із друзями", – сказав він у коментарі УП.

"Ми зупинялися під Парижем – готель Rambouillet. Потім у нас до літака було кілька вільних годин до закінчення "Діалогу Моне". Ми гуляли по Парижу і друзі запросили мене попити чай. Це справді хороший готель, здається початку XX століття", – сказав радикал.

Соратник Ляшка Адрій Лозовий у своєму Facebook зазначив, що разом з іншим радикалом Ігорем Мосійчуком "пішли у Парижі в дорогущий ресторан з трьома мішленівськими зірками".

"Скільки заплатили за обід - страшно сказати.. Правда, смачно було неймовірно", – додав він, запостивши водночас фото з вуличною їжею.

 
facebook лозового

Як повідомлялося, Олег Ляшко в складі української делегації на вихідних узяв участь у "Діалогах Моне", які проходили в замку Моне недалеко від Парижа і були присвячені питанню реформування роботи українського парламенту.

***Готель Four Seasons Hotel George V Paris розташований за кілька кроків від Єлисейських полів. У готелі є ресторан "Le Cinq", який відзначений 3 зірками Мішлена.

Згідно з даними системи booking вартість стандартного номеру на добу наразі складає 29 тисяч гривень на особу.

Українська правда

Теми: Ляшко Олег
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