Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В СБУ пояснили, чому немає e-декларації Грицака та інших

Понеділок, 31 жовтня 2016, 13:09

В СБУ заявляють, що всі співробітники відомства подали електронні декларації до 30 жовтня та засвідчили дані особистим електронним підписом.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

"Відповідно до законодавства, дані співробітників спецслужби не можуть бути доступні широкому загалу", - сказано у повідомленні.

"Зауважимо, що стаття 52-1 Закону України "Про запобігання корупції" передбачає розробку Національним агентством з питань запобігання корупції особливого порядку фінансового контролю щодо осіб, які займають посади у державних органах, що здійснюють оперативно-розшукову, контррозвідувальну й розвідувальну діяльність, у спосіб, що унеможливлює розкриття їх належності до зазначених органів", - йдеться у повідомленні.

В СБУ заявляють, що НАЗК поінформоване, що у відомстві було організовано "електронне декларування співробітників зі збереженням поданих ними відомостей на спеціально відведених ресурсах".

Як відомо, 30 жовтня закінчилася подача електронних декларацій українських високопосадовців.

Строк подачі електронних декларацій сплив, але сім народних депутатів не відзвітували про своє майно.

Українська правда

Теми: СБУдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
СБУ
Контррозвідники СБУ показали, як під Mortal Kombat палять танки окупантів
Зеленський радився з головою СБУ, керівниками розвідки
Намісника Лаври Павла викрили на нових злочинах – СБУ
Останні новини
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
оновлено, відеоРФ обстріляла Херсон: удар спалив людину в автівці, ще одна загинула на вулиці
Усі новини...
Реклама: