В СБУ пояснили, чому немає e-декларації Грицака та інших

В СБУ заявляють, що всі співробітники відомства подали електронні декларації до 30 жовтня та засвідчили дані особистим електронним підписом.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

"Відповідно до законодавства, дані співробітників спецслужби не можуть бути доступні широкому загалу", - сказано у повідомленні.

"Зауважимо, що стаття 52-1 Закону України "Про запобігання корупції" передбачає розробку Національним агентством з питань запобігання корупції особливого порядку фінансового контролю щодо осіб, які займають посади у державних органах, що здійснюють оперативно-розшукову, контррозвідувальну й розвідувальну діяльність, у спосіб, що унеможливлює розкриття їх належності до зазначених органів", - йдеться у повідомленні.

В СБУ заявляють, що НАЗК поінформоване, що у відомстві було організовано "електронне декларування співробітників зі збереженням поданих ними відомостей на спеціально відведених ресурсах".

Як відомо, 30 жовтня закінчилася подача електронних декларацій українських високопосадовців.

Строк подачі електронних декларацій сплив, але сім народних депутатів не відзвітували про своє майно.

Українська правда