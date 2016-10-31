Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новий український бойовий модуль "Вій" здійснює 50 пострілів на секунду

Понеділок, 31 жовтня 2016, 13:50

"Київський бронетанковий завод" розробив бойовий модуль "Вій", який може встановлюватись на легку бронетехніку, в тому числі і на "Дозор-Б", що значно посилює вогневу міць таких машин.

Про це повідомляє прес-служба концерну "Укроборонпром", до складу якого входить КБЗ.

"Озброєння виготовлено в Україні та з вітчизняних комплектуючих. "Вій" є яскравим прикладом  кооперації державних та приватних підприємств", – заявив гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов.

"Вій" призначений для ураження на дальності до 2 кілометрів живої сили противника, транспортних засобів, наземних об’єктів, а також повітряних цілей на висотах до 1000 метрів. Робота модуля здійснюється дистанційно, з можливістю використання сучасних тепловізійних прицілів.

"Однією з головних особливостей "Вія", завдяки використанню 23-мм гармати ГШ-23, є високий темп стрільби, у 3000 пострілів за хвилини, тобто, у ворога за одну секунду вилітає 50 снарядів", – додали у відомстві.

Саме така висока скорострільність у поєднанні з можливістю установки на 4-колісну техніку зробило "Вій" потужною та універсальною зброєю, вважає головний розробник нового бойового модуля Андрій Палєхін.

В компанії нагадали, що військові успішно випробували РЛС "Пелікан" – рухому трьохкоординатну станцію кругового огляду. Розробкою та виробництвом нової техніки займались фахівці Науково-виробничого комплексу "Іскра", що входить до складу "Укроборонпрому".

Українська правда

Теми: зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
зброя
Польовий шпиталь, "Леопарди", БТРи і "швидкі": Іспанія оголосила про допомогу Україні
КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності
Зеленський: Світ повинен обмежити торгівлю з РФ, щоб жоден компонент не потрапив до зброї
Останні новини
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
оновлено, відеоРФ обстріляла Херсон: удар спалив людину в автівці, ще одна загинула на вулиці
Усі новини...
Реклама: