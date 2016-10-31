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Новый украинский боевой комплекс "Вий" делает 50 выстрелов в секунду

Понедельник, 31 октября 2016, 13:50

"Киевский бронетанковый завод" разработал боевой модуль "Вий", который может устанавливаться на легкую бронетехнику, в том числе и на "Дозор-Б", что значительно усиливает огневую мощь таких машин.

Об этом сообщает пресс-служба концерна "Укроборонпром", в состав которого входит КБЗ.

"Вооружение изготовлено в Украине и из отечественных комплектующих. "Вий" является ярким примером кооперации государственных и частных предприятий", – заявил гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов.

"Вий" предназначен для поражения на дальности до 2 километров живой силы противника, транспортных средств, наземных объектов, а также воздушных целей на высотах до 1000 метров. Работа модуля осуществляется дистанционно, с возможностью использования современных тепловизионных прицелов.

"Одной из главных особенностей "Вия", благодаря использованию 23-мм пушки ГШ-23, является высокий темп стрельбы, в 3000 выстрелов в минуту, то есть, у врага за одну секунду вылетает 50 снарядов", – добавили в ведомстве.

Именно такая высокая скорострельность в сочетании с возможностью установки на 4-колесную технику сделало "Вий" мощным и универсальным оружием, считает главный разработчик нового боевого модуля Андрей Палехин.

В компании напомнили, что военные успешно испытали РЛС "Пеликан" – подвижную трехкоординатную станцию кругового обзора. Разработкой и производством новой техники занимались специалисты Научно-производственного комплекса "Искра" входит в состав "Укроборонпрома".

Украинская правда

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Темы: оружие
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