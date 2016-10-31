НАЗК просить ГПУ розібратися зі спробою зриву е-декларування

Національне агентство із запобігання корупції звернулося до Генпрокуратури щодо можливого зриву кампанії е-декларування.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАЗК.

Рішення про це було схвалено на черговому засіданні НАЗК.

"Мова йде про технічні проблеми, які виникали 26 - 28 жовтня в роботі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, адміністратором якого є державне підприємство "Українські спеціальні системи", - сказано у повідомленні.

"НАЗК просить дати правову оцінку фактам та обставинам, які можуть свідчити про наявність ознак кримінального правопорушення та спробу можливого зриву кампанії з декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також розглянути питання в порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомляє відомство.

В НАЗК заявляють, що про це поінформовані президента України, Комітет ВР з питань запобігання і протидії корупції, Кабмін та Секретар РНБО.

Як відомо, 30 жовтня закінчилася подача електронних декларацій українських високопосадовців.

Строк подачі електронних декларацій сплив, але сім народних депутатів не відзвітували про своє майно.

Українська правда