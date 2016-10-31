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В АП просять не зважати на відсутність безвізу в порядку денному ЄП

Понеділок, 31 жовтня 2016, 16:22

Заступник глави АП Костянтин Єлісєєв заявляє, що відсутність питання українського безвізу у порядку денному Європарламенту в листопаді не означає, що він не буде розглянутий до 24 листопада.

Про це він с казав у понеділок, передають "Українські новини".

На його думку, на порядку денному Європарламенту можуть з'явитися додаткові питання.

 "Відсутність на нинішньому етапі цього питання (введення безвізового режиму для українських громадян – ред..) в порядку денному Європарламенту зовсім не означає, що він не буде розглянутий в певні часові рамки (до 24 листопада – ред.)", - сказав він.

За його словами порядок денний це "живий документ".

"Остаточний вигляд він набуває за лічені дні до пленарної сесії, коли до нього додаються питання, за якими були досягнуті політичні домовленості в останній момент", - сказав він.

Єлісєєв підкреслив, що ключовою підставою для введення безвізового режиму з боку Європейського Союзу є виконання Україною необхідних критеріїв.

"Виконання Україною цих критеріїв, всього 144, вже неодноразово підтверджувалося на різних рівнях, в тому числі під час останнього візиту президента Порошенка до Брюсселя 20 жовтня", - зазначив він.

Заступник глави Адміністрації також акцентував, що підтримку надання українцям безвізового режиму підтвердив президент Європарламенту Мартін Шульц.

"Підтримка так званого "безвіза" для України була підтверджена президентом Європарламенту Мартіном Шульцем в ході останніх контактів з президентом України. Він готовий представити на розгляд пленарного засідання Європарламенту рішення про безвізовий режим як невідкладне, як тільки в рамках ЄС буде узгоджено механізм призупинення дії візової лібералізації", - сказав він.

Єлісєєв підкреслив, що не бачить підстав сумніватися в наявності політичної волі з боку ЄС надати Україні безвізовий режим, нагадавши, що готовність прийняти відповідне рішення було підтверджено в ході недавніх телефонних розмов Порошенко з керівництвом інститутів ЄС.

Як відомо, голосування питання про скасування візових вимог для українців не внесено до порядку денного пленарної сесії Європарламенту в листопаді.

Президент Європейської ради Дональд Туск у розмові з президентом України Петром Порошенком 28 жовтня наголосив, що перед наданням Україні безвізового режиму ЄС має завершити внутрішні процедури.

Теми: ЄвропаЄвропарламентвізи
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