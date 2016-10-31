В АП просят не обращать внимание на отсутствие безвиза в повестке дня ЕП

Заместитель главы АП Константин Елисеев заявляет, что отсутствие вопроса украинского безвиза в повестке дня Европарламента в ноябре не означает, что он не будет рассмотрен до 24 ноября.

Об этом он с говорил в понедельник, передают "Украинские новости".

По его мнению, на повестке дня Европарламента могут появиться дополнительные вопросы.

"Отсутствие на нынешнем этапе этого вопроса (введение безвизового режима для украинских граждан - ред.) в повестке дня Европарламента вовсе не означает, что он не будет рассмотрен в определенные временные рамки (до 24 ноября - ред.)", - сказал он.

По его словам повестку дня этот "живой документ".

"Окончательный вид он приобретает за считанные дни до пленарной сессии, когда к нему добавляются вопросы, по которым были достигнуты политические договоренности в последний момент", - сказал он.

Елисеев подчеркнул, что ключевым основанием для введения безвизового режима со стороны Европейского Союза выполнения Украиной необходимых критериев.

"Выполнение Украиной этих критериев, всего 144, уже неоднократно подтверждалось на различных уровнях, в том числе во время последнего визита президента Порошенко в Брюссель 20 октября", - отметил он.

Заместитель главы Администрации также акцентировал, что поддержку предоставления Украинской безвизового режима подтвердил президент Европарламента Мартин Шульц.

"Поддержка так называемого "безвиза" для Украины была подтверждена президентом Европарламента Мартином Шульцем в ходе последних контактов с Президентом Украины. Он готов представить на рассмотрение пленарного заседания Европарламента решение о безвизовом режиме как безотлагательное, как только в рамках ЕС будет согласован механизм приостановления действия визовой либерализации", - сказал он.

Елисеев подчеркнул, что не видит оснований сомневаться в наличии политической воли со стороны ЕС предоставить Украине безвизовый режим, напомнив, что готовность принять соответствующее решение было подтверждено в ходе недавних телефонных разговоров Порошенко с руководством институтов ЕС.

Как известно, голосование вопрос об отмене визовых требований для Украинской не внесен в повестку дня пленарной сессии Европарламента в ноябре.

Президент Европейского совета Дональд Туск в разговоре с президентом Украины Петром Порошенко 28 октября отметил, что перед предоставлением Украине безвизового режима ЕС завершить внутренние процедуры.