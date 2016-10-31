Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні судитимуть француза, який готував теракт

Понеділок, 31 жовтня 2016, 18:32

Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Франції, який підозрюється у підготовці терористичного акту.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ГПУ у понеділок.

Також вказується, що він обвинувачується в незаконному придбанні і контрабанді зброї.

"Встановлено, що вказана особа з метою підготовки та вчинення терористичних актів на території Франції з червня 2015 року, періодично приїжджаючи до України, вживала заходи щодо незаконного придбання значної кількості зброї та вибухових пристроїв у військовослужбовців Збройних Сил України", - сказано у повідомленні.

Вказується, що француза затримали у травні 2016 року після проходження митного оформлення у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин" (Волинська область).

"Під час обшуку у нього вилучено: 5 автоматів АК-74 - 5,45 мм.; 2 гранатомети РПГ-7В; 18 пострілів (зарядів) до них; 5 ящиків із патронами 5,45 мм. загальною кількістю 5400 штук; 5 ящиків тротилових шашок загальною вагою 125 кг; 100 штук електродетонаторів", - повідомляє відомство.

Наразі він утримується під вартою.

Українська правда

Теми: Генпрокуратуратеракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
оновлено, відеоРФ обстріляла Херсон: удар спалив людину в автівці, ще одна загинула на вулиці
Усі новини...
Реклама: