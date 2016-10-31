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В Украине будут судить француза, который готовил теракт

Понедельник, 31 октября 2016, 18:32

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Франции, который подозревается в подготовке террористического акта.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГПУ в понедельник.

Также указывается, что он обвиняется в незаконном приобретении и контрабанде оружия.

"Установлено, что указанное лицо с целью подготовки и совершения террористических актов на территории Франции с июня 2015 года, периодически приезжая в Украину, принимала меры относительно незаконного приобретения значительного количества оружия и взрывных устройств в военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Указывается, что француза задержали в мае 2016 после прохождения таможенного оформления в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин" (Волынская область).

"Во время обыска у него изъято 5 автоматов АК-74 - 5,45 мм .; 2 гранатомета РПГ-7В, 18 выстрелов (зарядов) к ним, 5 ящиков с патронами 5,45 мм. Общим количеством 5400 штук, 5 ящиков тротиловых шашек общим весом 125 кг, 100 штук электродетонаторов", - сообщает ведомство.

Сейчас он содержится под стражей.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратуратеракт
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