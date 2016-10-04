Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія заявила послу Нідерландів про невдоволення слідством щодо MH17

Вівторок, 4 жовтня 2016, 09:08

МЗС РФ у понеділок викликало посла Нідерландів, щоб висловити свою невдоволеність проміжними результатами розслідування катастрофи малайзійського "Боїнга" рейсу MH17 над східною Україною у 2014 році.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС РФ.

"До відома посла були доведені серйозні причини, за якими представлені 28 вересня проміжні підсумки кримінального розслідування обставин катастрофи малайзійського "Боїнга" в небі над Україною 17 липня 2014 року не можуть бути визнані Росією задовільними", – йдеться у повідомленні.

В МЗС РФ заявили, що сумніваються в об’єктивності, достовірності і неупередженості представлених висновків. Крім того у відомстві нарікають на те, що інформація, що надається російською стороною, начебто ігнорується.

Крім того, Росія закликала Гаагу "ретельно вивчити передані нещодавно Росією первинні радіолокаційні дані, які є найбільш об'єктивним доказом того, що насправді відбувалося в небі над Україною в момент катастрофи, та врахувати їх у своїх остаточних висновках".

Як повідомлялося, МЗС Нідерландів викликав російського посла через критику на адресу країни через оголошені 28 вересня розслідування катастрофи малайзійського "Боїнга" рейсу МН17.

Як повідомлялося, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.

"Європейська правда"

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17РосіяДонбаскатастрофи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
MH17
Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ
МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна
У Нідерландах пропонували вислати посла РФ через причетність Путіна до збиття MH17, прем'єр відмовився
Останні новини
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
оновлено, відеоРФ обстріляла Херсон: удар спалив людину в автівці, ще одна загинула на вулиці
Усі новини...
Реклама: