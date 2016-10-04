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У Раду внесли ще один законопроект про контроль ГПУ над НАБУ

Вівторок, 4 жовтня 2016, 15:01
У Раду внесли ще один законопроект про контроль ГПУ над НАБУ
daily.rbc.ua

Депутат від БПП Микола Паламарчук у понеділок зареєстрував у Раді законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, який надасть генпрокуророві право забирати у НАБУ справи.

Відповідний документ опублікований на сайті Ради.

Ним передбачається, що "у виняткових випадках з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження" генпрокурор або виконувач його обов'язків матиме право доручити розслідування справи НАБУ "органу, якому це правопорушення не підслідне, але який розпочав щодо нього досудове розслідування".

"Спір про підслідність у даному випадку не допускається", – сказано також у документі.

Якщо в інших випадках виникатимуть спори про підслідність, вирішувати їх зможе лише генпрокурор.

Згідно з пояснювальною запискою, наразі "механізм визначення підслідності злочинів, зокрема Національного антикорупційного бюро України є занадто переобтяженим додатковими вимогами".

Право розслідувати злочини, вчинені членами Національного агентства з запобігання корупції пропонується надати детективам ще не створеного Державного бюро розслідувань.

Як відомо, в кінці вересня генпрокурор Юрій Луценко також заявляв, що хоче самостійно вирішувати, які справи віддавати НАБУ. За його словами, НАБУ надто маленьке і не може самостійно справитися з корупціонерами.

У вівторок депутат від "Самопомочі" Олена Сотник розкритикувала внесений нещодавно законопроект 5177, який також покликаний надати ГПУ контроль над НАБУ, а також повернути їй загальний нагляд.

Українська правда

Теми: ГенпрокуратураНАБУВерховна Рада
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