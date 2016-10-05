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Україна вимагає від РФ звільнити Сущенка і просить допомоги ОБСЄ

Середа, 5 жовтня 2016, 13:28

Україна закликає Організацію з безпеки і співпраці в Європі відреагувати на затримання в Росії журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка та сприяти його звільненню.

Такий заклик міститься у заяві делегації України, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ 4 жовтня, повідомляє МЗС.

"Ми закликаємо головування в ОБСЄ та представника ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації відреагувати на цей недопустимий випадок переслідування українського журналіста в порушення зобов'язань ОБСЄ в Росії і міжнародних зобов'язань, а також використати всі доступні інструменти для його негайного і безумовного звільнення", – йдеться у ній.

У заяві також міститься заклик до Росії негайно звільнити українського журналіста, повідомляє "Укрінформ".

"Ми закликаємо Російську Федерацію негайно надати консульський доступ до Романа Сущенка відповідно до Віденської конвенції про консульські відносини", – заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук.

"Ми закликаємо Росію негайно виконати свої зобов'язання перед ОБСЄ та міжнародні зобов'язання щодо свободи засобів масової інформації та свободи висловлювання думок і негайно звільнити пана Сущенка", – сказав він.

Як відомо, 5 жовтня Верховна Рада закликала Європарламент, парламенти держав-членів ЄС, США, Канади та Японії, а також чинного голову ОБСЄ Франка-Вальтера Штайнмаєра та представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуні Міятович консолідувати зусилля щодо звільнення українських журналістів Романа Сущенка і Миколи Семени. 

Власного кореспондента Українського національного інформагентства "Укрінформ" у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. Увечері 2 жовтня російські ЗМІ повідомили, що Сущенка тримають в СІЗО "Лефортово" і звинувачують у шпигунстві.

Московський суд заарештував Сущенка до 30 листопада.

Його адвокат Марк Фейгін 4 жовтня зміг ненадовго потрапити до підзахисного.

Консула до журналіста не пускають.

Сущенко працює в "Укрінформі" з 2002 року, а власним кореспондентом агентства у Франції – з 2010 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сущенкополітв'язніЗМІРосіяОБСЄ
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