182 нардепа отримали 0,4 млн компенсації за проїзд

182 депутата Верховної Ради отримали 431 640 гривень з державного бюджету для компенсації вартості проїзду в вересні.



Про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на відповідь апарату Ради на запит.



Зокрема компенсацію за проїзд отримали перший заступник голови Ради Ірина Геращенко та заступник голови Оксана Сироїд.



У фракції "Блок Петра Порошенка" кошти з держбюджету надано 64 з 142 депутатів, в тому числі заступнику голови фракції Олексію Гончаренку, депутатам Володимиру Ар'єву, Андрію Вадатурському, Павлу Кишкарю, Івану Куліченку, Богдану Онуфрику, Олександру Сугоняко, Костянтину Усову, Олександру Черненку і Роману Мацолі.



У фракції "Народний фронт" компенсацію отримали 43 з 81 депутата, в тому числі голова фракції Максим Бурбак, а також депутати Євген Дейдей і Павло Унгурян.



В "Самопомочі" бюджетні кошти отримали 22 з 26 депутатів, в тому числі голова фракції Олег Березюк та його заступник Олег Лаврик, депутати Тарас Пастух і Семен Семенченко; в "Опозиційному блоці" – 14 з 43, в тому числі Володимир Гусак і Ігор Шурма.



Також отримали компенсацію 4 з 23 депутатів групи "Відродження"; 3 з 19 депутатів групи "Воля народу" (в тому числі Михайло Ланьо); 6 з 21 депутатів фракції Радикальної партії Олега Ляшка (в тому числі Дмитро Лінько та Юрій-Богдан Шухевич), а також 9 з 19 депутатів фракції "Батьківщина" (в тому числі Сергій Євтушок та Іван Крулько).



Також компенсацію отримали 15 з 46 позафракційних депутатів, зокрема Анатолій Денисенко, Володимир Парасюк і Яків Безбах.



Всі вони (за винятком Тетяни Ричкової (БПП) і Юрія Одарченка ("Батьківщина") отримали за вересень по 2 376 гривень кожен.



Ричкова і Одарченко, які приступили до обов'язків депутата 6 вересня, отримали по 1 980 гривень.



Крім того, сума коштів, витрачених на відрядження депутатів у вересні, склала 409 932 гривні.



Відповідно до закону "Про статус народного депутата", кошторисом парламенту затверджується ліміт коштів, які щомісяця видаються кожному депутату для компенсації вартості проїзду всіма видами транспорту на території України.



Як повідомлялося, голова Ради Андрій Парубій і 170 депутатів парламенту отримали по 11 500-13 800 гривень кожен з державного бюджету для компенсації вартості оренди житла або винаймання готельного номера в вересні.